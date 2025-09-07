Real Madrid : Kylian Mbappé s’exprime sur le Ballon d’Or

Interrogé par Anne-Sophie Lapix dans le journal de 20h20 sur M6, Kylian Mbappé a évoqué ses ambitions personnelles et collectives pour la saison. S’il ne cache pas son envie de décrocher un jour le Ballon d’Or, l’attaquant du Real Madrid insiste d’abord sur l’importance des victoires en équipe et des trophées collectifs :

«Il faut se battre pour pour tous les trophées possibles, tout ce que je veux c’est d’aider mes équipes à gagner parce que je connais la sensation de victoire, ce que ça fait de gagner et c’est une sensation incroyable. C’est pour ça qu’on travaille tout le temps, qu’on fait des sacrifices pour essayer d’arriver à ce moment là, c’est sûr que c’est une année très importante mais le plus important je pense que c’est d’aller étape par étape de ne pas voir trop loin, de ne pas voir trop gros. La première étape, c’est surtout de gagner les matchs parce que ce sont les matchs qui vous fait gagner les titres, ce sont les titres qui vous ramènent des trophées individuels ou collectifs et ce sont les trophées qui vous font rentrer dans l’histoire donc on est vraiment concentrés, que ce soit avec le Real Madrid et avec la sélection. Avec le Real Madrid, on avait bien commencé les trois premiers matchs, on veut vraiment avoir une vision à court terme de toujours essayer d’être performant à l’instant T et de voir où ça nous mène et je pense que si on est performant ça va nous mener loin. Et le ballon d’or peut attendre autant qu’il veut Le plus important, c’est de gagner des trophées et le ballon d’or est un trophée très important, mais je pense que les trophées collectifs sont le commencement de tout et le ballon d’or suivra s’il y a des trophées collectifs».