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FC Barcelone : Hansi Flick prolonge jusqu’en 2028

Par Valentin Feuillette
1 min.
Les joueurs du Barça et Hansi Flick célèbrent le titre @Maxppp

Le FC Barcelone a officialisé la prolongation de Hansi Flick jusqu’au 30 juin 2028, avec une option pour une saison supplémentaire. Dans son communiqué, le club annonce qu’un accord a été trouvé pour « prolonger le contrat les unissant » et que l’entraîneur reste au club pour « deux saisons de plus ». La signature a eu lieu ce lundi au siège du club, en présence notamment de Joan Laporta, Deco et des dirigeants blaugrana.

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Cette prolongation s’inscrit dans la continuité d’un projet déjà très structuré, tant sur les résultats que sur la philosophie de jeu. Le club souligne que Flick est « l’architecte d’un Barça qui gagne » et met en avant un bilan marqué par « cinq des huit titres possibles » en deux saisons. Une décision attendue depuis longtemps, qui confirme la stabilité autour du technicien allemand et la volonté de poursuivre un cycle déjà très performant.

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