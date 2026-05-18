FC Barcelone : Hansi Flick prolonge jusqu’en 2028

Le FC Barcelone a officialisé la prolongation de Hansi Flick jusqu’au 30 juin 2028, avec une option pour une saison supplémentaire. Dans son communiqué, le club annonce qu’un accord a été trouvé pour « prolonger le contrat les unissant » et que l’entraîneur reste au club pour « deux saisons de plus ». La signature a eu lieu ce lundi au siège du club, en présence notamment de Joan Laporta, Deco et des dirigeants blaugrana.

La suite après cette publicité

Cette prolongation s’inscrit dans la continuité d’un projet déjà très structuré, tant sur les résultats que sur la philosophie de jeu. Le club souligne que Flick est « l’architecte d’un Barça qui gagne » et met en avant un bilan marqué par « cinq des huit titres possibles » en deux saisons. Une décision attendue depuis longtemps, qui confirme la stabilité autour du technicien allemand et la volonté de poursuivre un cycle déjà très performant.