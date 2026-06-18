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Man City veut aussi Sandro Tonali

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Sandro Tonali avec Newcastle @Maxppp

Manchester City compte bien tout remodeler cet été, suite au départ de Pep Guardiola. Alors que Bernardo Silva a rejoint le Real Madrid et que l’avenir de Rodri est en suspens, le milieu de terrain sera l’un des gros chantiers d’Enzo Maresca, le successeur de l’Espagnol. Le premier nom est vite apparu, en la personne d’Elliot Anderson, le joueur de Nottingham Forest, pour lequel une première offre pharaonique a été formulée.

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Mais selon Skysports, Man City veut également recruter Sandro Tonali, le milieu italien de Newcastle. Bien que sous contrat jusqu’en 2029 avec les Magpies, il est annoncé comme l’un des très probables transferts de cet été. Récemment, c’est Tottenham qui en a fait sa priorité, alors qu’Arsenal le suit également depuis longtemps. Manchester City veut lui faire coup double avec Anderson et Tonali.

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