Le réveil tant attendu de la Belgique a de quoi faire trembler les Bleus !

La Belgique a frappé fort vendredi soir en dominant la Turquie (3-0) à Liège. Portés par un Kevin De Bruyne auteur d’un doublé et un Romelu Lukaku buteur, les Diables Rouges ont, en effet, livré une prestation convaincante et parfaitement maîtrisée, après leur courte défaite face à la France quelques jours plus tôt. Ce succès leur permet de se relancer dans le groupe A1 de la Ligue des nations, où ils occupent désormais la deuxième place avec six points. Au-delà du résultat, cette victoire est surtout venu confirmer la nouvelle dynamique enclenchée depuis l’arrivée de Mark van Bommel. Le technicien néerlandais a obtenu deux succès lors de ses trois premiers matches à la tête de la sélection, avec notamment une victoire à l’extérieur contre l’Italie.

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Solide collectivement, la sélection belge semble finalement retrouver de sa superbe, à l’image d’un De Bruyne particulièrement inspiré. «C’est vrai que ce jeu me convient mieux. J’ai toujours été habitué de jouer du football agressif vers l’avant. Les joueurs autour de moi sont tellement énergiques qu’ils me poussent vers l’avant. Mais je dois aussi dire que physiquement, je me sens plus fort que la saison passée», confiait d’ailleurs le milieu offensif de Naples après la victoire des siens face aux Turcs. La presse belge a, de son côté, largement salué cette réaction, à l’image de Het Laatste Nieuws et de plusieurs médias locaux qui mettent en avant le retour en forme des cadres.

Des cadres retrouvés, un collectif séduisant

Tout n’est cependant pas encore parfait. Ce samedi matin, en Belgique, de nombreux observateurs ont notamment pointé du doigt la performance d’Hans Vanaken, titularisé pour la première fois par Van Bommel et jugé trop imprécis dans son utilisation du ballon. Ces réserves témoignent aussi du chantier qui attend le sélectionneur, qui doit construire une équipe capable de fonctionner au-delà de ses cadres historiques. La prestation face à la Turquie a néanmoins apporté plusieurs réponses positives, notamment avec le retour de Lukaku dans les buteurs et la confirmation du poids de De Bruyne dans cette sélection.

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La Belgique devra désormais conclure ce rassemblement face à la France, lundi au Stade de France, mais sans deux de ses hommes forts. Avertis face à la Turquie, Kevin De Bruyne et Youri Tielemans seront suspendus pour cette rencontre et manqueront donc le dernier rendez-vous de cette fenêtre internationale. Une absence particulièrement importante puisque les deux milieux ont débuté les trois rencontres de l’ère Van Bommel. Malgré ce double forfait, les Diables Rouges - deuxièmes derrière la France qui reste en tête du groupe avec sept points - arriveront à Saint-Denis avec une confiance renforcée par leur succès et l’impression, perceptible dans les analyses belges, qu’une nouvelle dynamique est en train de s’installer.