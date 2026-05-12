Samuel Umtiti est choqué par le Real Madrid

Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid ressemble plus à un cirque itinérant qu’à une équipe de football capable de performer. Battus à plates coutures lors du Clasico de ce mardi, les Merengues ont dit adieu au titre et vont connaître leur première saison blanche depuis la cuvée 2020-21. Une triste réalité qui interroge forcément. Ces derniers jours ont été très agités avec les embrouilles dans le vestiaire, les révélations de la presse espagnole sur l’autorité d’Alvaro Arbeloa et le comportement étrange de Kylian Mbappé. Une réalité inquiétante qui interroge Samuel Umtiti.

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Au micro de RMC, l’ancien défenseur de l’OL et du Barça a fait part de son incompréhension sur cette fin de saison ubuesque : «tu sens qu’il n’y a pas d’équipe. Chacun joue comme il veut, chacun fait ce dont il a envie et personne n’est là pour prendre le dos de son coéquipier. Dans cette équipe, ça ne va pas. Il faudra faire des choix et changer ça car ils ne peuvent pas faire deux saisons blanches d’affilée et ce n’est pas normal pour une équipe comme le Real Madrid. Je ne connais pas personnellement Aurélien, mais je sais qu’il est très calme. On sait que dans un vestiaire, il se passe énormément de choses et c’est normal. Mais normalement tout ça reste dans le vestiaire. Ils ont perdu les pédales dans le jeu, il y a une base à reconstruire»