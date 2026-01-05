Menu Rechercher
CAN 2025 : l’énorme coup de gueule de Claude Le Roy pour Algérie - RD Congo

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
claude le roy @Maxppp
Ce mardi, les derniers 8es de finale de la CAN 2025 auront lieu au Maroc. Et même si la rencontre entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire risque aussi d’être serré, tous les projecteurs seront braqués sur le match entre la RD Congo et l’Algérie (17h). Un match crucial pour les deux équipes et qui galvanise les deux communautés. En attendant ce choc, Claude Le Roy avait un coup de gueule à faire passer.

« Le match Algérie – RD Congo, ça m’énerve » 🇩🇿🇨🇩

Claude Le Roy charge la CAF
Présent au Maroc, l’ancien sélectionneur de la RDC et du Togo a enragé contre la CAF pour avoir opposé une équipe qui a eu neuf points en poules, l’Algérie, face à une équipe qui en a eu 7, la RDC, dès les 8es : « ce match Algérie-RDC m’énerve. Une équipe à 9 points affronte une autre à 7 points, pendant que certaines équipes à 7 points jouent contre des équipes à 2 points. Toute l’incohérence de la CAF… » Voilà qui est dit.

Pub. le - MAJ le
