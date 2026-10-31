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Le PSG n’a formulé aucune offre pour JJ Gabriel !

Par Josué Cassé
1 min.
JJ Gabriel en action avec Manchester United. @Maxppp

Alors que JJ Gabriel, jeune attaquant de 16 ans appartenant à Manchester United, fait actuellement beaucoup parler de lui sur le marché des transferts, son nom a notamment été associé à plusieurs grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain a également été cité parmi les prétendants potentiels du jeune prodige anglais, dont l’avenir suscite de nombreuses convoitises.

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Toutefois, contrairement à certaines rumeurs, le PSG n’aurait transmis aucune offre pour recruter le joueur comme indiqué, ce samedi, par Le Parisien. Le club francilien n’aurait donc pas concrètement avancé dans ce dossier, malgré les nombreuses spéculations autour de son intérêt. Une précision importante alors que l’avenir de JJ Gabriel continue d’alimenter les discussions sur le marché des jeunes talents.

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