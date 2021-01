Ligue 1 : Lorient bat Dijon sur le fil !

Le FC Lorient-Dijon FCO comptant pour la 20e journée de Ligue 1, reporté en raison d'un grand nombre de cas de Covid-19 chez les Merlus, se jouait finalement ce mercredi, au Moustoir. Et les Bretons entraient bien dans la partie, ouvrant le score à la demi-heure de jeu grâce à son jeune défenseur anglais prêté par Chelsea Trevoh Chalobah (1-0, 30e).

Les hommes de Christophe Pélissier pensaient avoir fait le plus dur mais les Bourguignons revenaient au score dix minutes plus tard, par l'intermédiaire de Bruno Ecuele Manga, bien servi par Sacha Boey (1-1, 40e). Quelques instants plus tard, Frédéric Sammaritano mettait Mama Baldé sur orbite et l'attaquant donnait l'avantage aux protégés de David Linares (1-2, 42e). Au retour des vestiaires, Terem Moffi, décalé par Quentin Boisgard, remettait les deux équipes à égalité (2-2, 58e). Andrew Gravillon, au bout du temps additionnel, offrait une précieuse victoire aux siens (3-2, 90e +6). Lorient prend la 19e place grâce à ce succès, Dijon est 18e.