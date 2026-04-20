Metz : le rescapé Tahirys Dos Santos signe professionnel

C’est la belle histoire pour Tahirys Dos Santos. Gravement brûlé dans l’incendie à Crans-Montana (Suisse), le 1er janvier dernier, le défenseur du FC Metz a foulé de nouveau les pelouses, avec l’équipe réserve messine en avril dernier, et avait ému toute la planète football. « Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le natif de Mont-Saint-Martin a paraphé son premier contrat professionnel avec le club à la Croix de Lorraine », a indiqué le club grenat dans son communiqué.

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Âgé de 19 ans, il s’est engagé pour une saison et est donc lié avec le FC Metz jusqu’en juin 2027. « Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. C’est l’aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d’enfant. Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j’ai traversés à l’hôpital. Cette épreuve m’a rendu plus fort et m’a appris à ne jamais rien lâcher. Je tiens à remercier du fond du cœur mes parents », a déclaré le joueur messin, quatre mois après sa blessure.