Mercato : 3 clubs anglais ciblent Matteo Guendouzi

Promu en Premier League, Sunderland réalise une bonne première partie de saison. Sous l’impulsion de Régis Le Bris, les Black Cats pointent à la quatrième place du classement. Et ils comptent apporter encore quelques retouches cet hiver durant le mercato. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport révèle que Sunderland piste Mattéo Guendouzi (26 ans).

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec la Lazio, le milieu français présente l’avantage de bien connaître l’Angleterre depuis son passage à Arsenal. Le club italien, qui apprécie le joueur, ne fermera pas la porte si jamais il souhaite s’en aller. En plus des Black Cats, Newcastle et Aston Villa sont aussi sur les rangs pour l’ancien de l’OM.