États-Unis - Australie : les compositions officielles

Qui sera premier du groupe D ? Le match de Coupe du monde ce soir entre les États-Unis et l’Australie pourrait nous aider à répondre à cette question. En effet, les deux formations ont remporté leur première rencontre et peuvent donc pratiquement s’assurer de terminer en tête de la poule en cas de victoire ce soir, coup d’envoi à 21h au stade Lumen Field de Seattle. Après un succès convaincant contre le Paraguay (4-1), les joueurs de Pochettino garderont la même animation en 4-2-3-1 avec Ream et Richards en défense. Au milieu, Tillman et Adams soutiendront Dest, Pepi et McKennie; Balogun sera sur le front de l’attaque. Pulisic est blessé et absent pour ce match.

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De l’autre côté, l’Australie a été l’une des surprises de la première journée en s’imposant, non sans souffrance, face à la Turquie (2-0). Les Océaniens voudront se qualifier pour la deuxième fois consécutive pour la phase finale, après s’être inclinés contre l’Argentine (2-1) en 2022 au stade des 1/8e de finale. Circati, Souttar et Burgess formeront une défense à trois, Leckie et Velupillay animeront les côtés et Toure sera aligné en attaque.

Les compositions

États-Unis

Australie

Vendredi 19 juin

Écosse - Maroc (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Samedi 20 juin