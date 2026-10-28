Ballon d’Or : Francis Ngannou estime que Kylian Mbappé méritait de gagner

Le sacre d’Harry Kane au Ballon d’Or ne fait pas l’unanimité. Alors que l’attaquant anglais a remporté lundi soir la prestigieuse récompense individuelle devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, Francis Ngannou aurait préféré voir le capitaine de l’équipe de France soulever le trophée. L’ancien champion des poids lourds de l’UFC a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour afficher son soutien à l’attaquant du Real Madrid. « Avis populaire ou impopulaire, mais pour moi, Kylian Mbappé est le gagnant du Ballon d’Or cette année », a écrit le combattant camerounais, avant de saluer le lauréat : « Toutes mes félicitations à la légende Harry Kane pour sa victoire, ainsi qu’à tous les nominés qui nous ont divertis tout au long de la saison ! » Une prise de position forte de la part de Ngannou, qui estime donc que le Français aurait mérité de décrocher son premier Ballon d’Or.

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Popular or unpopular opinion, but for me, Kylian Mbappé is this year’s Ballon d’Or winner. 🏆That’s my pick. 🤷🏾‍♂️



Huge congratulations to the legendary Harry Kane on his win, and to all the nominees for keeping us entertained throughout the season! 👏⚽ https://t.co/zZW7uEyRFS — Francis Ngannou (@francis_ngannou) October 27, 2026

Pourtant, malgré une saison exceptionnelle sur le plan individuel, Mbappé a une nouvelle fois échoué dans la course au trophée. Meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des Champions et de la Coupe du monde 2026, l’ancien Parisien a toutefois été pénalisé par l’absence de titres collectifs majeurs. Le Real Madrid n’a remporté aucun trophée cette saison, tandis que l’équipe de France a été éliminée en demi-finale du Mondial par l’Espagne. À 27 ans, le Français obtient néanmoins le meilleur classement de sa carrière au Ballon d’Or. Un résultat qui ne suffit visiblement pas à convaincre Francis Ngannou.