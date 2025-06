La défaite du PSG choque la presse européenne, les soucis du Real Madrid inquiètent l’Espagne

Le champion d’Europe est tombé

C’est l’énorme surprise de ce début de compétition. Opposé au Botafogo de John Textor, le PSG s’est incliné sur le score de 1-0. Un revers surprise qui fait grand bruit dans la presse européenne. Malgré une fin de match tardive la nuit dernière, les Parisiens se font reprendre de volée par leurs voisins européens. Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, les hommes de Luis Enrique ont fait preuve d’un manque d’efficacité qui s’est payé cher. Résultat, la qualification pour la suite de la compétition est en danger. «Tombé d’un piédestal» écrit L’Equipe sur son site. Les Champions d’Europe en titre n’ont pas été à la hauteur de ce qu’ils avaient montré récemment. «Grosse chute du PSG contre un grand Botafogo » pour AS, qui parle d’une équipe parisienne «méconnaissable». Cependant, pas de quoi s’alarmer à Paris. «Le résultat ne doit pas tout effacer» a déclaré Désiré Doué en sortie de match. Évidemment, sur les réseaux sociaux, on s’est régalés de cette défaite, avec des réactions assez drôles pour rire de la défaite surprise du PSG, c’est de bonne guerre.

La suite après cette publicité

Alerte au Real Madrid

Après un match nul poussif pour les débuts du Real de Xabi Alonso, la presse espagnole n’est pas tendre avec les Merengues et dresse un constat implacable : «il a du travail» comme le titre Mundo Deportivo. Les dysfonctionnements du Real Madrid entrevus lors recette saison ne sont pas partis, il y a «beaucoup de choses à résoudre» indique AS. Pour Sport on parle de grandes déceptions, en plus d’identifier un manque de cette équipe : le chef d’orchestre qu’était Toni Kroos. «L’équipe réclame à cor et à cri un architecte », écrit le média catalan, mais ce manque ne serait pas la priorité sur ce mercato, les dirigeants madrilènes estimant que le milieu de terrain est déjà bien fourni. Et parmi les problèmes de Xabi Alonso, le cas Mbappé continue de défrayer la chronique. «Et maintenant… Mbappé», se lamente AS. Une des rares choses sur lesquelles le Real pouvait compter à chaque match a été touché par une gastro-entérite et a été admis à l’hôpital, ce qui met en péril sa participation aux prochains matchs de la coupe du monde des clubs. «Mbappé K.O» pour Marca, tandis que L’Equipe parle d’un «repos forcé».

Messi est éternel

Chez les voisins portugais, la défaite de Porto hier soir face à l’Inter Miami fait beaucoup parler. «Alarme» titre même O Jogo devant le deuxième match sans victoire du club, en grand danger pour la qualification avec seulement 1 point. Concernant le match d’hier soir, le quotidien portugais parle «d’éclipse mystérieuse à Atlanta» pour expliquer une assez bonne première mi-temps de Porto, avant de sombrer au retour des vestiaires. Après le match l’entraîneur de Porto a tenu à prendre ses responsabilités : «tactiquement, c’est certains que je me suis trompé», déclarait-il, mais Porto a surtout subi la loi de Lionel Messi. Auteur d’un coup franc magistral la Pulga a donné la victoire à son équipe, une performance louée dans la presse européenne, notamment en Espagne : «Messi est invincible» pour AS, «Messi est mondial» pour Marca, «toujours Messi» pour La Gazzetta dello Sport qui parle d’une magie mondiale pour l’Inter Miami qui vole avec le Roi Messi.