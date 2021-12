PL : Liverpool arrache la victoire à Wolverhampton et prend provisoirement la tête, Newcastle s'offre un premier succès contre Burnley, Neal Maupay sauve Brighton

Après la victoire renversante de West Ham face à Chelsea (3-2), la quinzième journée de Premier League se poursuivait, ce samedi, avec trois rencontres programmées à 16 heures. Au Molineux Stadium, Liverpool (3e, 31 pts), qui restait sur trois succès consécutifs en championnat, croisait le fer avec Wolverhampton (8e, 21 pts) et voulait profiter du faux pas des Blues pour s'installer, provisoirement, dans le fauteuil de leader. Mais la tâche s'annonçait ardue contre des Loups invaincus lors de leurs quatre dernières rencontres à domicile. Pour ce match, Jurgen Klopp optait pour un 4-3-3 où Salah, Mané et Jota formaient l'étincelant trio offensif des Reds. De son côté, Bruno Lage alignait un 3-4-3 avec Hee-chan et Traoré au soutien de Jimenez, présent à la pointe de l'attaque. Dominateurs et entreprenants en première période, les Reds butaient malgré tout sur des Wolves très solidaires, à l'image de ce sublime sauvetage de Saiss devant Salah (38e). Inoffensifs durant la quasi totalité du premier acte, les Loups finissaient même par se montrer dangereux mais Aït-Nouri, impérial sur son flanc gauche, dévissait totalement sa frappe après un petit festival (45+3e). Au retour des vestiaires, les Reds accéléraient mais Alcantara, bien servi par Salah, voyait Jimenez puis Sa s'interposer (50e). Quelques instants plus tard, Jota profitait d'une terrible incompréhension de l'arrière-garde des Wolves pour se présenter, seul, devant le but mais sa frappe trouvait Coady, héros sur sa ligne (59e). Après deux nouvelles frayeurs initiées par Robertson (75e) et Origi (85e), ce dernier délivrait finalement les siens au bout du temps additionnel sur un service en retrait de Salah (0-1, 90+4e). Grâce à cette courte victoire, Liverpool prend provisoirement la tête de Premier League. Les Wolves restent 8e.

La suite après cette publicité

À St. James' Park, Newcastle (20e, 7 pts) accueillait de son côté Burnley (18e, 10 pts) dans un match de tous les dangers. Près de deux mois après être passé sous pavillon saoudien, les Magpies, lanterne rouge de Premier League et pire défense du championnat avec 30 buts encaissés au coup d'envoi, étaient toujours en quête de leur première victoire cette saison. Pour (enfin) décoller, les hommes d'Eddie Howe devaient se défaire des coéquipiers de Cornet qui restaient sur trois nuls consécutifs et se présentaient donc en 4-4-2 avec le duo Joelinton-Wilson, bien soutenu par Almiron et Saint-Maximin, présents sur les ailes. Au cours d'une première période haletante où Burnley perdait Cornet sur blessure et trouvait le poteau, c'est finalement Wilson qui permettait aux Toons de prendre l'avantage juste avant la pause (1-0, 40e). Valeureux, les Magpies parvenaient à conserver leur avantage au score, profitant notamment d'un but de Burnley finalement refusé, pour signer leur premier succès de la saison. Avec cette courte mais précieuse victoire (1-0), Newcastle, désormais 19e, abandonne sa dernière place et revient à hauteur de Burnley, 18e. Enfin dans la dernière rencontre, Southampton (15e, 15 pts), qui restait sur un match nul contre Leicester (2-2), recevait Brighton (9e, 19 pts) et voulait se donner de l'air sur la zone de relégation. En chute libre ces dernières semaines, les Seagulls, qui n'avaient plus remporté le moindre match depuis la cinquième journée, étaient, quant à eux, à la recherche d'un second souffle. Globalement dominateurs dans le premier acte, les Saints ouvraient le score peu avant la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Broja (1-0, 29e). Au fil des minutes, les visiteurs prenaient le contrôle de la possession mais butaient sur la défense des Saints. Il fallait finalement attendre les ultimes secondes de ce match pour voir Maupay libérer les siens (1-1, 90+8e). Avec ce nul (1-1), Southampton remonter à la 14e place. Brighton reste 9e et ne gagne toujours pas.

Tous les résultats de l'après-midi

Wolverhampton 0-1 Liverpool : Origi (90+4e) pour Liverpool.

Newcastle 1-0 Burnley : Wilson (40e) pour Newcastle.

Southampton 1-1 Brighton : Broja (29e) pour Southampton / Maupay (90+8e) pour Brighton.

Le classement de Premier League

Le classement des buteurs

Le classement des passeurs