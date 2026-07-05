Brésil - Norvège : les compositions officielles

Ce dimanche, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. On a le droit à un choc intéressant entre le Brésil et la Norvège. La Seleção s’articule dans un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages derrière Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Le milieu de terrain est assuré par Bruno Guimarães, Casemiro et Gabriel Martinelli. Devant, Matheus Cunha est en pointe avec Rayan et Vinicius Junior dans les couloirs.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Løvene s’organisent dans un 4-3-3 avec Ørjan Nyland qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe en défense. Patrick Berg et Sander Berge composent l’entrejeu avec Martin Ødegaard. Antonio Nusa et Alexander Sørloth officient dans les couloirs avec Erling Haaland en attaque.

Les compositions

Brésil :

Norvège :

Lundi 6 juillet

Mexique - Angleterre (2h) sur beIN Sport 1

Portugal - Espagne (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Mardi 7 juillet