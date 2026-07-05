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Coupe du Monde

Brésil - Norvège : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp
Brésil Norvège
winamax
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Ce dimanche, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. On a le droit à un choc intéressant entre le Brésil et la Norvège. La Seleção s’articule dans un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages derrière Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Le milieu de terrain est assuré par Bruno Guimarães, Casemiro et Gabriel Martinelli. Devant, Matheus Cunha est en pointe avec Rayan et Vinicius Junior dans les couloirs.

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De leur côté, les Løvene s’organisent dans un 4-3-3 avec Ørjan Nyland qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe en défense. Patrick Berg et Sander Berge composent l’entrejeu avec Martin Ødegaard. Antonio Nusa et Alexander Sørloth officient dans les couloirs avec Erling Haaland en attaque.

Les compositions

Brésil :

Brésil

4-3-3
Officielle

Norvège :

Norvège

4-3-3
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Lundi 6 juillet

  • Mexique - Angleterre (2h) sur beIN Sport 1
  • Portugal - Espagne (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Mardi 7 juillet

  • États-Unis - Belgique (2h) sur beIN Sport 1
  • Argentine - Égypte (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Suisse - Colombie (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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