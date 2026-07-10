Équipe de France : la révélation de Kylian Mbappé sur son penalty raté contre le Maroc

Kylian Mbappé en avait vu d’autres, et lorsque le capitaine des Bleus a posé son ballon pour tirer son penalty face au Maroc, beaucoup pensaient qu’il le transformerait sans trembler. Il s’est finalement heurté à un Yassine Bounou impérial, après trois longues minutes de vérification du VAR. Heureusement, son équipe s’est finalement imposée (2-0) et lui, s’est racheté en ouvrant le score.

La suite après cette publicité

«J’ai mal tiré mon penalty mais c’était compliqué, il y a eu un imbroglio, révélait-il après la rencontre face aux journalistes. L’arbitre me dit qu’il y a penalty, donc je me prépare. Puis il vient me dire qu’il n’y a peut-être pas penalty. Je me suis laissé déconcentrer, je ne connaissais pas encore ce scénario», a-t-il confié. Son bilan dans l’exercice reste exceptionnel en sélection : 14 buts marqués en 16 tentatives.