Mohamed Bayo quitte le LOSC

Olivier Létang s’est montré clair après la fermeture du marché des transferts en France. « 4 joueurs sont susceptibles de bouger comme Mohamed Bayo pour un transfert définitif. » Le président lillois misait sur les pays dont le mercato est toujours actif, à l’instar de la Turquie. C’est justement là que l’attaquant va rebondir, lui qui avait déjà été prêté à Gaziantep la saison dernière, où il avait inscrit 15 buts en championnat.

La suite après cette publicité

Cette fois, l’international guinéen devrait rejoindre Samsunspor. Un accord a été trouvé ce matin entre les deux clubs selon RMC. Bayo va donc quitter le LOSC à un an de la fin de son contrat. Arrivé pour 14 M€ en provenance de Clermont à l’été 2022, il n’est jamais parvenu à s’imposer et a enchaîné les prêts successifs au Havre, au Royal Antwerp, puis à Gaziantep.