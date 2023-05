Pep Guardiola espère un retour de Lionel Messi au Barça

La suite après cette publicité

Quel aurait été le destin de Lionel Messi sans Pep Guardiola ? Inversement, quelle carrière d’entraîneur aurait eu le stratège catalan sans le génie argentin ? Une question qui restera sans réponse. Aujourd’hui, leurs destins sont bien contraires. L’un vit une fin de carrière en club en dents de scie. L’autre est en route pour un triplé historique avec Manchester City. Mais l’admiration du coach de 52 ans envers la Pulga reste toutefois intacte. Dans une interview accordée à ESPN, l’ancien tacticien du Barça a passé en revue la période du septuple Ballon d’or en Catalogne. Il a également évoqué un éventuel adieu avec le maillot des Blaugranas.

« Tout ce que Barcelone a gagné aurait été impossible sans Messi. Je ne parle pas de chiffres, je parle d’impact, d’esthétique, d’efficacité… de tout. (…) J’espère que nous pourrons dire au revoir à Messi au Barça comme il le mérite, c’est le meilleur de tous les temps. (…) Son départ a été très rapide, en raison d’une situation économique difficile, pour mille raisons que je ne peux pas évoquer, que ceux qui sont là savent et que je ne sais pas. J’espère seulement qu’un jour, il pourra revenir. Je sais que Joan (Laporta) va essayer de le faire, ainsi que Leo, et que lui et sa famille vont recevoir l’amour, l’affection et la gratitude que tout le peuple de Barcelone va lui donner pour tout ce qu’il a donné à ce club. »

