OL : le budget mercato est moins conséquent que prévu

À peine arrivé aux commandes de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc avait confié en interne puis devant les médias qu’il souhaitait renforcer son équipe durant le mercato d’hiver. En clair, le Président voulait plus d’expérience et de vice pour redresser la barre. Les Gones pointent aujourd’hui à la huitième place du classement, à douze points du poilu.

Une situation inacceptable pour le club rhodanien qui fondait beaucoup d’espoirs sur cette saison 2022/2023 sans coupe d’Europe (et donc au calendrier allégé) pour retrouver les cimes de la Ligue 1. Pour aider Blanc dans sa mission, les dirigeants lyonnais ont rapidement dégainé en lui offrant Dejan Lovren. Le défenseur croate est de retour au bercail neuf ans et demi après. Mais Blanc en veut plus.

L’OL veut vraiment dégraisser

Sauf que les finances de l’OL version Textor ne sont pas XXL. Le Progrès rappelle que sur les 86 M€ injectés par l’Américain pour l’augmentation du capital, 40 M€ étaient destinés au mercato. À un détail près. Cette somme était prévue dans le budget prévisionnel dès le mois de juillet 2022. C’est-à-dire que les recrutements réalisés l’été dernier et celui de Lovren ont entamé ce budget. Or le quotidien local affirme que Blanc aimerait recruter une sentinelle. Sans surprise, si l’OL veut satisfaire les désirs de son coach, il va donc devoir vendre.

Dernièrement, nous vous révélions en exclusivité que les Gones cherchaient à faire du ménage au milieu de terrain et que Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde étaient poussés vers la sortie. De son côté, Le Progrès confirme cette volonté de dégraisser, mais ajoute que l’OL aimerait vendre aussi quelques joueurs dont le contrat s’achève en juin prochain, à savoir Jérôme Boateng, Houssem Aouar et Moussa Dembélé, histoire de récupérer quelques deniers. Pour l’Allemand, l’OL serait cependant prêt à le lâcher sans réclamer d’indemnité de transfert. Pour Houssem Aouar, des sollicitations existent (AS Roma, Betis), mais son départ est encore très loin d’être acté.