Le facteur X du Barça s’appelle Raphinha, Hakimi en pleine course contre-la-montre pour la CAN

Raphinha, l’homme à tout faire

Barcelone s’impose dans un match énorme face à l’Atlético et conserve la tête de la Liga ! Dans Sport, on met en avant les deux victoires, celle du Barça et celle de la Roja féminine. Le quotidien revient un peu sur le rôle de Raphina dans ce Barça. «L’étincelle de Raphinha enflamme à nouveau le Barça», écrit le média. Raphinha réanime Barcelone avec un but crucial et une influence totale sur le match. Le Brésilien impose son énergie, sa verticalité et son leadership dès le début et redonne vie à une équipe en manque d’étincelles. Malgré quelques actions ratées, il reste le moteur offensif et émotionnel du Barça. Flick récupère un joueur clé, capable d’élever le niveau collectif et de guider l’équipe dans les moments chauds. Un retour qui ne peut faire que du bien aux Blaugranas.

La suite après cette publicité

Prudence pour Hakimi

Au PSG, Achraf Hakimi et Désiré Doué poursuivent leur rééducation après leurs blessures. Hakimi, touché à la cheville contre le Bayern, espère être prêt pour le début de la CAN le 21 décembre. Il suit un protocole strict en Espagne et à Poissy, encadré par son physiothérapeute et le médecin de la sélection marocaine. Doué, blessé aux ischios, progresse rapidement avec des séances doubles quotidiennes et pourrait rejoindre le PSG à Metz ou la Coupe intercontinentale à Doha. Les deux joueurs avancent bien, mais le club reste prudent quant à leur retour.

Haaland dans l’histoire

Buteur lors du match fou face à Fulham (5-4), Haaland a atteint la barre mythique des 100 buts en Premier League. Un exploit retentissant d’autant qu’il n’a mis que 111 matchs pour atteindre les 100 buts, plus rapidement que tout autre joueur. Alan Shearer a mis 124 matches, Harry Kane 141, Sergio Agüero 147 ou encore Thierry Henry 160 matchs. Dans la Gazzetta dello Sport, on parle d’un Haaland qui à 100 ans. L’Equipe met aussi en avant le Norvégien qui est une machine à stats. Sur ses 100 buts, 71 buts ont été inscrits du pied gauche, avec notamment 13 pd De Bruyne. Dans Sport on titre : City règne en folie et Haaland entre dans l’histoire. Pour rappel, Haaland n’a que 25 ans.