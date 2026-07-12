Hugo Oliveira est le nouvel entraîneur de Strasbourg

Gary O’Neil a enfin son successeur. Après le départ de l’entraîneur anglais à Ipswich Town, Strasbourg s’est retrouvé sans entraîneur pour le début de ce marché des transferts estival. Longtemps annoncé pour succéder à O’Neil, Wilfried Nancy n’a finalement pas été choisi par le board strasbourgeois, qui lui a préféré Hugo Oliveira. L’entraîneur portugais de 47 ans débarque de Falamicao, 5e de la saison écoulée en Liga Portugaise et où il entraînait depuis décembre 2024 pour sa première expérience en tant qu’entraîneur principal (25 victoires, 16 nuls et 17 défaites).

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Hugo Oliveira nommé entraineur du Racing Club de Strasbourg Alsace 🆕💙



Le communiqué 👇 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 12, 2026

L’arrivée de l’ancien entraîneur adjoint de Marco Silva à Hull City, Watford et Everton, pour les trois prochaines années, a été officialisée ce dimanche soir, par le club alsacien. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Oliveira au poste d’entraîneur de l’équipe première. Reconnu comme l’un des entraîneurs émergents les plus prometteurs du football européen, Hugo Oliveira est adepte d’un jeu offensif et moderne, reconnu pour sa capacité à faire progresser ses joueurs. Ses équipes se distinguent par leur volonté de prendre l’initiative, à travers la maîtrise de la possession, le contrôle du rythme et l’intensité de son pressing pour récupérer rapidement le ballon. (…) L’ensemble du Racing Club de Strasbourg Alsace souhaite la bienvenue à Hugo Oliveira et lui adresse tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions », a communiqué le RCSA.