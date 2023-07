Le FC Barcelone abandonne la piste Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Bernardo Silva a éclaboussé l’Europe de son talent cette saison avec Manchester City. Même si ses nombreuses prouesses n’ont pas étonné les observateurs les plus aguerris, le Portugais a été le chef d’orchestre des Skyblues sous les ordres de Pep Guardiola. Après un triplé retentissant (Ligue des Champions, Premier League, FA Cup), le Portugais ne devrait pas faire de vieux os en Angleterre alors que son nom revient avec insistance lors de ce mercato estival. D’autant plus que le principal concerné ne serait pas contre un nouveau challenge.

Malgré cela, l’avenir de Bernardo Silva est encore flou et incertain. Si Manchester City espère toujours conserver son maître à jouer, plusieurs clubs, et pas des moindres, sont sur les rangs pour recruter le Portugais dès cet été. Parmi ces derniers, on retrouve le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain notamment. Mais une information venue tout droit d’Espagne pourrait relancer le suspens dans ce dossier brûlant puisque le club catalan aurait abandonné la piste menant au joueur de 28 ans, alors que ce dernier n’avait pas caché son envie de rallier la Catalogne.

Le PSG en position de force

En effet, les dirigeants barcelonais, qui avaient déjà coché le nom de Bernardo Silva l’été dernier, sont très pessimistes à en croire nos confrères de chez Sport. Toujours en difficulté à cause de ses problèmes financiers récurrents, le FC Barcelone ne peut pas se permettre de s’aligner sur les 80 millions d’euros exigés par Manchester City pour laisser filer le Portugais. Une aubaine pour le PSG qui devrait se retrouver en position de force après l’abandon du club catalan. D’autant plus que Luis Campos pourrait jouer un rôle prépondérant dans ce transfert.

Le conseiller sportif du PSG a été un acteur clé dans la carrière de Bernardo Silva, d’abord en organisant son transfert de Benfica à Monaco, puis en gérant son transfert à Manchester City. Néanmoins, il devrait y avoir un duel à distance avec l’Arabie saoudite qui reste également très intéressée par le profil du milieu de terrain portugais. Même si le PSG a une longueur d’avance, le joueur, qui gagne un peu plus de 8 millions d’euros nets par saison actuellement, aurait une offre d’environ 40 millions d’euros sur la table des négociations. Affaire à suivre donc…