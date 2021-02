Las Palmas : Pepe Mel est prêt à tout pour Jesé

Il y est né, le 26 février 1993, il y a joué pendant six mois, alors prêté par le Paris Saint-Germain en janvier 2017, Jesé Rodriguez est retourné à Las Palmas au début du mois. Libre de tout contrat, il s'est engagé avec la UD, 10e de LaLiga 2. L'attaquant qui fête ses 28 ans aujourd'hui a disputé ses 21 premières minutes avec le club canarien il y a 6 jours (victoire 2-0 contre Cartagène). Une adaptation tranquille, rendue possible par Pepe Mel, coach attentionné qui a évoqué l'arrivée de l'ex-star du Real Madrid dans les colonnes de Marca.

«Il est arrivé avec une grande humilité. L'idée que vous pouvez avoir de lui à partir de ce que vous voyez à la télévision n'a rien à voir avec la réalité. Je ne le connaissais pas personnellement, mais le Real Madrid et le Betis m'ont dit que c'était un garçon charmant. Il est impliqué et sait qu'il a une chance. Jesé n'est pas à Las Palmas pour l'argent, mais pour retrouver sa soif d'être un bon joueur. Je lui ai dit dès le premier instant que je voulais l'aider et avec moi il aura un ami», a déclaré son entraîneur.