MU : Marcus Rashford attend une grosse offre

La suite après cette publicité

Marcus Rashford arrive à un tournant. L’Anglais sera en fin de contrat dans un an à Manchester United. Et inutile de dire que les Mancuniens veulent absolument le conserver. Toutefois, ils devront mettre le paquet. The Sun révèle que Marcus Rashford fait patienter les Red Devils.

En effet, la direction actuelle souhaite plafonner les salaires à une somme maximale de 226 000 euros (200 000£) par semaine. Mais le clan Rashford attend d’en savoir plus sur les futurs propriétaires, notamment si la proposition qatarie est acceptée. L’idée sera d’attendre de voir ce qu’ils pourront lui proposer pour qu’il reste et surtout d’obtenir un offre XXL. De quoi faire perdre ses nerfs à Man U.

À lire

Raphaël Varane n’exclut pas un retour à Lens