Chelsea a perdu plus d’un milliard d’euros

Cette saison, les nouveaux propriétaires de Chelsea vivent des moments compliqués. Sportivement, on ne peut pas dire que les résultats soient à la hauteur des attentes, bien qu’ils espèrent toujours remporter la Champions League. Ce qui serait une bonne nouvelle, même si cela ne fera pas oublier l’année catastrophique en Premier League. Les Blues ont également changé deux fois d’entraîneur. Thomas Tuchel a été remplacé par Graham Potter, qui a lui été suppléé par Frank Lampard. Mais l’ancien de la maison restera temporairement sur le banc, le temps que le club trouve son coach pour l’an prochain. Les pensionnaires de Stamford Bridge risquent aussi de se montrer actifs cet été lors du mercato. Et si on imagine que les Anglais se lanceront pour quelques recrues, l’objectif sera avant tout de vendre. Comme expliqué récemment par The Times, les Londoniens sont dans le viseur de la Premier League, car ils n’ont pas respecté le règlement financier.

Celui-ci stipule que les clubs de l’élite anglaise sont autorisés à avoir un maximum de pertes de 120 M€ de pertes sur une période trois années consécutives. Ce qui n’est pas du tout le cas de l’écurie britannique dirigée par Todd Boehly. Ainsi, elle a enregistré 175 M€ en 2020/2021, puis 138 M€ de pertes en 2021/2022. Pendant ces périodes, Roman Abramovich et ses équipes étaient au pouvoir avant de passer le relai le 30 mai 2022. Pour cet exercice 2022-23, les nouveaux propriétaires ont flambé et ont déjà déboursé des sommes astronomiques lors des mercatos. En effet, ils ont dépensé plus de 600 millions d’euros. Ils devront donc vendre cet été pour éviter des sanctions de la part de la Premier League. Ce lundi, The Athletic s’intéresse à nouveau aux finances des Blues. Le média britannique dévoile des informations plus qu’intéressantes sur le sujet et explique que Chelsea est le premier club à avoir perdu plus d’1 milliard de £ (1,13 Md d’euros), avant impôts, depuis la création de la Premier League. Les récentes dépenses au niveau du mercato, mais aussi l’argent dépensé pour payer les anciens dirigeants ont coûté beaucoup d’argent.

