Man United-Leeds : Bruno Fernandes est furieux contre l’arbitre
Après la triste défaite de Manchester United à domicile face à Leeds United (1-2), Bruno Fernandes n’a pas cherché d’excuses au micro de Sky Sports. Le capitaine des Red Devils a notamment pointé le manque d’intensité de son équipe en première période : « on a laissé filer le match dès la première mi-temps. On n’a pas réussi à entrer dans le rythme, surtout dans l’agressivité et les duels. Ils venaient presser homme contre homme, on devait être meilleur sur les premiers et deuxièmes ballons ».
Fernandes a également insisté sur la réaction insuffisante de son équipe malgré la possibilité de revenir en seconde période. « On n’a pas été bons, on a laissé trop d’espaces. On avait le temps de revenir après la pause, mais ça n’a pas été possible », a-t-il reconnu. Interrogé aussi sur les décisions arbitrales, après l’expulsion de Lisandro Martínez, le Portugais de 31 ans a failli complètement craquer : « je ne parle pas de l’arbitre, sinon j’aurais de gros problèmes, les règles ne sont pas appliquées de la même manière pour tout le monde », a-t-il glissé, avant de conclure que cet échec ne remet pas en cause les ambitions du club dans la course à la Ligue des Champions.
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