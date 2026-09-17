Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé explique la défaite contre l’Espagne

Cet été, Kylian Mbappé est entré dans l’histoire de la Coupe du Monde en terminant meilleur buteur de l’édition 2026 (10 buts). Mieux, le capitaine de l’équipe de France est même devenu le meilleur artilleur de l’histoire du tournoi (22 réalisations). Cependant, il n’a pas su soulever le trophée tant convoité pour la deuxième fois de sa carrière. Battue par l’Espagne en demi-finale, la France n’a absolument pas fait le poids contre la Roja. Interrogé par AS, Mbappé a expliqué ce qui n’a pas marché.

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« Ils ont gagné, et au football, quand on gagne, on a raison. Je pense que nous avons échoué dans notre plan de jeu dès le début et qu’ensuite, face à une équipe qui aime garder le ballon, avoir la possession, avec un but de retard, c’est toujours plus difficile. Ce n’était pas une bonne journée, et en Coupe du Monde, ce n’est pas comme en Ligue des Champions : il n’y a pas de match retour. Nous n’avons pas livré le match qu’il fallait, c’est simple, et je pense que c’était une opportunité pour nous, mais nous allons travailler pour en avoir d’autres », a-t-il confié.