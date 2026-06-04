Coupe du Monde : l’Algérie plonge déjà les Pays-Bas en plein chaos

En parcourant la presse hollandaise ce matin, on réalise à quel point la défaite des Oranje face à l’Algérie résonne comme une débâcle. Pour leur avant-dernier match avant leur entrée en lice au Mondial, les Néerlandais ont été battus à domicile par les Fennecs (1-0), portés par un Anis Hadj Moussa comme chez lui. L’ailier de Feyenoord a inscrit un superbe but dans son jardin de De Kuip en toute fin de rencontre (1-0).

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Si les hommes de Ronald Koeman avaient globalement maîtrisé les débats en première période, ils ressortent de ce match agacés. «Je déteste perdre, pestait le sélectionneur au micro de la télé hollandaise. Il fallait absolument gagner ce match, je l’ai dit aux gars. C’est aussi une question de responsabilité. Si on a quatre ou cinq occasions franches, il faut en concrétiser au moins une ou deux pour que le match soit beaucoup plus facile. On a été trop gentils pour moi. Timber et Dumfries nous manquent, mais ce n’est pas une excuse. On aurait tout simplement dû gagner.»

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Les Pays-Bas déjà en "alerte maximale"

Le journal Telegraaf parle déjà «d’alerte maximale» dans son édition du jour et remet en cause la qualité de cet effectif de «seconde classe». L’éditorialiste de Telegraaf, Valentijn Driessen, se dit « choqué par le manque de tranchant» des joueurs, et estime la victoire algérienne méritée. Le journaliste de Voetbal International, Martijn Krabbendamappelle, appelle déjà Koeman à «prendre des mesures fortes». Côté joueurs, la frustration était aussi difficile à évacuer hier soir. «Si on regarde la rencontre, on aurait dû mener au moins 2-0, déplorait van Dijk. J’espère que l’équipe retrouvera vite son rythme et qu’on saura conclure. On ne joue pas pour perdre, on doit faire bien mieux que ça. Je vais certainement embarquer demain avec un léger sentiment de frustration.»

Ce sera sûrement aussi le cas de son sélectionneur. «Ronald Koeman s’envolera aujourd’hui pour New York avec de nombreuses inquiétudes et la gueule de bois. Cette défaite 0-1, totalement évitable, ne contribuera guère à raviver la ferveur des supporters néerlandais», écrit AD ce matin. Devenu hier soir le quatrième joueur le plus capé des Pays-Bas aux côtés de Van der Vaart (109 sélections), Memphis Depay n’a pas brillé pour autant, pas plus que Malen ou Reijnders, eux aussi pointés du doigt dans la presse. Avant d’attaquer leur Mondial dans une poule composée de la Suède, du Japon et de la Tunisie, les Néerlandais auront une dernière répétition face à l’Ouzbékistan à New-York, lundi soir.