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Ligue des Champions

PSG - Bayern : des abonnés de Canal+ enragent après avoir été privés de match

Par Jordan Pardon
1 min.
Harry Kane @Maxppp

Certains abonnés de Canal+ ont découvert hier soir, à leur grande déception, qu’ils ne pourraient pas regarder l’incroyable match entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), en tout cas pas via un canal légal. Pourquoi ? Parce que la rencontre était diffusée non pas sur Canal+, mais sur Canal+ Foot, sous-chaîne du groupe Canal qui coûte environ 5 euros de plus.

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Comme le révèle Le Parisien, cette situation a eu le don d’agacer de nombreux abonnés de la chaîne cryptée, s’imaginant déjà passer leur soirée devant leur télé. «Je me retrouve avec un vieux stream alors que j’ai Canal + », peste l’un, quand un autre ajoute : «Avant, la Ligue des champions était accessible en gratuit sur TF1. Maintenant, c’est dans une option payante d’une chaîne payante… Vive l’accessibilité. On parle d’une demi-finale de Ligue des champions, là.» Cette stratégie est toutefois assumée de la part de Canal, qui dépense des millions d’euros chaque année pour les droits de la Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
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