BL : Mayence gifle Dortmund et sort de la zone rouge

Quelques jours après s’être qualifié pour la finale de la Ligue des Champions au détriment du Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund est redescendu de son nuage en chutant lourdement sur la pelouse de Mayence lors de la 33e journée de Bundesliga. Menés par trois buts d’écart suite à une réalisation de Barreiro Martins (12e) et un doublé de Lee (19e, 23e) en moins d’une demi-heure de jeu, les Marsupiaux ont payé les frais d’une entame de match catastrophique.

Classement Bundesliga Live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Dortmund 60 33 21 17 9 7 64 43 15 Mayence 32 33 -14 6 14 13 36 50

Hors-sujet pendant plus d’une mi-temps, le BVB n’a pas été en mesure d’alléger l’addition en seconde période. Conséquence, le club de la Ruhr, d’ores et déjà assuré de disputer la C1 l’an prochain, reste aux portes du top 4 et ne profite pas du faux-pas de Leipzig, accroché par le Werder Brême plus tôt dans la journée. En revanche, Mayence réalise une excellente opération dans la quête de son maintien. Avec cette victoire, les pensionnaires de la Mewa Arena se hissent à la 15e place et plongent l’Union Berlin dans la zone rouge, à une journée du terme de la saison !