Marseille - Montpellier : les compositions officielles

Après la victoire de Rennes sur la pelouse de Reims hier après-midi (3-2), l’Olympique de Marseille veut reprendre seul sa place de dauphin du Paris Saint-Germain au soir de la 31ème journée. Pour ce faire, l’OM doit battre Montpellier, ou au pire, ne pas perdre ce soir au Vélodrome (rencontre à suivre en direct commenté dès 21h00). Sampaoli l’a répété à maintes reprises, il veut jouer toutes les compétitions à fond. À 4 jours d’un déplacement crucial en Grèce pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique, Marseille ne doit pas lâcher de points dans cette course à la deuxième place en Ligue 1. De son côté, Montpellier n’a plus rien à jouer en championnat. En revanche, les Héraultais comptent bien prendre leur revanche, battus déjà à deux reprises par l’OM cette saison.

Arkadiusz Milik blessé, Sampaoli aligne Bamba Dieng à la pointe de son attaque. Pour l’épauler, le Sénégalais pourra compter sur Cengiz Under et Amine Harit. Dimitri Payet lui, débute sur le banc. Pour le reste, les joueurs cadres du coach argentin sont bien titulaires à l’instar de Guendouzi et Kamara au milieu et de Saliba derrière. Dans les rangs montpelliérains, on reste sur du classique. Le Britannique Stephy Mavididi enchaîne une deuxième titularisation consécutive depuis son retour de blessure. Il accompagne Mollet et Wahi aux avant-postes. Savanier, le capitaine du MHSC est bien présent. À noter la présence de Rémy Cabella dans le groupe montpelliérain.

Les compositions d’équipe :

Marseille : Mandanda – Rongier, Saliba, Caleta-Car, L.Peres – Guendouzi, Kamara, Gerson – Under, Dieng, Harit

Montpellier : Omlin – Souquet, Esteve, Sakho, Cozza – Ferri, Leroy, Savanier - Mollet, Wahi, Mavididi

