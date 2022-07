Lens accueille Lukasz Poreba

Nous vous en parlions depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel : Lukasz Poreba (22 ans) s'engage avec le RC Lens. Le milieu de terrain international Espoirs polonais, qui évoluait au Zaglebie Lubin, s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec les Sang-et-Or. Il vient compléter le contingent polonais aux côtés de ses compatriotes Przemyslaw Frankowski et le nouveau venu Adam Buksa.

« Nous suivions l’évolution et les performances de Lukasz en club et en sélection nationale U21 depuis un moment. Le fait qu’il se retrouve en fin de contrat nous a offert l’opportunité de le recruter. Lukasz a beaucoup de qualités. C’est un milieu très connecté au jeu. Avec un important volume de course et de jeu. Malgré son jeune âge, il a déjà de l’expérience et du leadership naturel. Il reste néanmoins un joueur à développer, et à amener à maturité pour la Ligue 1. Un projet comme nous avons pu le mettre en place pour Christopher Wooh la saison passée. À lui d’être acharné dans le travail et ambitieux. Witamy Lukasz ! », s'est félicité le directeur sportif lensois Florent Ghisolfi.