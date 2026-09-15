Le message fort de Gonçalo Ramos sur Luis Enrique et le PSG

Recrue la plus chère de l’histoire de l’AC Milan (75 M€), Gonçalo Ramos découvre Milan et la Serie A après trois saisons passées au Paris Saint-Germain (45 buts, 10 passes décisives en 131 matches) dans la peau d’un supersub. « C’était en quelque sorte mon rôle là-bas. Je n’ai pas souvent été titulaire, j’ai fini par jouer souvent en tant que remplaçant et j’ai dû relever le défi de cette manière. Je n’ai jamais baissé les bras parce que j’étais remplaçant et j’ai fini par prouver ma valeur de cette façon », a-t-il déclaré au magazine de la Ligue Europa. Pour le moment, le buteur portugais de 25 ans n’a marqué qu’une fois en quatre apparitions en Serie A, mais il se sent enfin heureux dans un rôle de titulaire chez les Rossoneri. Un sentiment qu’il doit à un certain Luis Enrique.

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« J’ai beaucoup appris, sur le terrain comme en dehors, auprès de mon entraîneur Luis Enrique et de certains des meilleurs footballeurs du monde qui évoluent à Paris. Ce que je peux apporter ici, c’est une partie de ce que j’ai appris à leurs côtés, en essayant de transmettre ce même esprit de gagnant et d’aider l’équipe à adopter cet état d’esprit. Nous voulons gagner, nous ne sommes pas ici uniquement pour jouer : nous voulons remporter toutes les compétitions. J’adore me sentir important. Je sais que j’ai les capacités d’apporter ma contribution, et pas seulement en marquant des buts. Souvent, les gens ne voient que ça, mais ceux qui jouent savent que le football, c’est bien plus que ça, et j’apporte énormément à l’équipe. »