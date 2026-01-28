Menu Rechercher
LdC : le groupe de l’AS Monaco face à la Juventus

Par Tom Courel
Maghnes Akliouche @Maxppp
L’AS Monaco s’apprête à faire face à son heure de vérité en Ligue des Champions. Les joueurs de Sebastien Pocognoli reçoivent dans leur antre la Juventus ce mercredi soir (21h). Auteur d’une deuxième partie de saison plus que compliquée, le club de la Principauté va devoir sortir les griffes et montrer à l’Europe qu’elle a quelque chose d’intéressant à jouer dans ce tournoi. Toujours en lice dans la compétition (21e) avec 9 points et de nombreux blessés à déclarer, la formation monégasque joue plus que sa qualification pour le tour suivant face à la Vieille Dame. Par ailleurs, voici le groupe convoqué par le technicien belge et le moins que l’on puisse dire c’est que les absents sont en nombre.

AS Monaco 🇲🇨
Le groupe pour la réception de la 𝐉𝐮𝐯𝐞 ⚔️

‣ #ASMJUVE
Waout Faes (27 ans), fraîchement arrivé durant la période hivernale, est pour le moment blessé et n’était de toute façon pas qualifié. Eric Dier (32 ans) qui l’avait justement remplacé le week-end dernier est lui aussi forfait. Takumi Minamino, Lukas Hradecky, Christian Mawissa, ou encore Paul Pogba sont toujours bloqués à l’infirmerie.

