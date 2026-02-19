Massimiliano Allegri remet Cesc Fabregas à sa place

La rencontre entre l’AC Milan de Massimiliano Allegri (2e) et Côme dirigé par Cesc Fàbregas (6e) n’aura finalement pas été spectaculaire (1-1). Attendus au tournant, les Rossoneri ont laissé deux points s’échapper. Cependant, la rencontre a viré au duel nerveux et a basculé en fin de rencontre dans un contexte particulier. Le match a été très engagé notamment lors de l’épisode impliquant Alexis Saelemaekers, qui a fait basculer l’atmosphère puisque Fabregas réclamait un second avertissement pour le Belge – que l’arbitre n’a pas accordé – avant la reprise du jeu. Les bancs se sont alors levés, Marco Landucci, l’adjoint d’Allegri, s’est précipité vers celui de Côme et la tension est montée d’un cran, jusqu’à l’expulsion d’Allegri et d’un membre du staff lombard. Mais ce n’est pas tout, Fabregas s’est agacé de manière excessive.

La suite après cette publicité

Au coup de sifflet final, la tension n’est pas retombée. Dans les couloirs menant aux conférences de presse, les deux entraîneurs se sont de nouveau croisés, échangeant des mots, pas forcément doux, avant de s’exprimer publiquement. Fabregas a assumé face aux journalistes. « Je m’excuse parce que j’ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, j’ai fait quelque chose d’antisportif. On ne peut pas faire ça ». De son côté, Allegri, fidèle à ses valeurs, a répondu brusquement. « Il s’est excusé ? Je comprends, alors si la prochaine fois que quelqu’un part le long de la ligne, j’entre aussi. J’y suis allé pour défendre Saelemaekers, le joueur a eu une réaction et à ce moment-là, un de Côme est venu à ma rencontre, je ne sais pas qui c’est. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous devez être respectueux envers l’arbitre et les équipes. Mais, c’est un très jeune technicien. Je lui souhaite de gagner beaucoup dans sa carrière ». Un face-à-face qui fait couler beaucoup d’encre.