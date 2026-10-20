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Ligue des Champions : Marquinhos et Kvaratskhelia se blessent à leur tour !

Par Maxime Barbaud
1 min.

L’addition commence à être lourde pour le PSG. Après la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé en première période, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia se sont blessés à leur tour, quasiment sur la même action, peu avant l’heure de jeu.

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Le Brésilien a ressenti une douleur musculaire après une accélération et a préféré ne pas prendre de risque. Cela semble bien plus inquiétant pour le Géorgien, dont le genou droit a tourné dans un duel. Il a été évacué du terrain, aidé par les médecins sans parvenir à poser le pied à terre.

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