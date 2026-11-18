L’été dernier, après avoir réalisé une saison exceptionnelle à la tête des Sang et Or, conclue par une deuxième place en Ligue 1, une qualification en Ligue des Champions et un sacre en Coupe de France, Pierre Sage avait décidé de surprendre son monde et tout plaquer pour rejoindre Crystal Palace. Un pari qui a rapidement tourné au fiasco puisque l’ancien entraîneur lensois a déjà été limogé par les Eagles après un début de saison complètement manqué. Une situation qui fait forcément réagir, notamment Roger Ricort. Invité sur Ici Azur, le directeur sportif de l’OGC Nice n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le sujet. « Il y a un truc inadmissible qui s’est passé. Comment un entraîneur qui fait la C1, qui finit deuxième, qui gagne la Coupe de France, peut-il partir ? Comment peut-il ne pas avoir envie de continuer avec son équipe ? Alors, on me dit qu’il quadruple son salaire. Eh bien, on s’en fout ! Qu’il reste là, parce qu’un jour, il le quadruplera, son salaire. Ce qu’il a là, ça vaut tous les salaires du monde. Vous arrivez à faire une saison comme ça, le type s’en va, tu perds tes quatre meilleurs joueurs et tu as un coach à choisir. Un coach, ça ne se choisit pas comme ça, les joueurs aussi. Tu as un peu plus d’argent, mais tu n’as plus de joueurs. Si ça se passe à Nice ? Je m’en vais. »

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Mais au-delà de l’aspect sportif, c’est surtout le manque d’attachement au club que Roger Ricort déplore. Pour le dirigeant niçois, Pierre Sage avait tout pour poursuivre son aventure dans le Nord, plutôt que de céder aux sirènes de la Premier League. « Là, ce n’était pas que les enjeux financiers. Il y a pire que de faire la C1 à Lens. Si je me souviens bien, c’est Lens qui a mis en place Pierre Sage. Je ne vais pas faire son procès, je ne le connais pas. C’est insupportable. On parle d’identité, de local, on embrasse l’écusson… À peine la saison terminée, je m’en vais. Il est encore dans le bus à défiler dans Lens et il est déjà à Crystal Palace. Après, on se plaint. » Des propos particulièrement forts qui résonnent d’autant plus aujourd’hui que l’aventure anglaise de Pierre Sage a déjà pris fin.