Neymar est-il le plus grand flop de l’histoire du foot ?

La malédiction du Ney

Depuis son arrivée en 2017, Neymar Jr a enchaîné les blessures en tout genre. Au total, il a été indisponible 625 jours et a manqué près de 40 % des matches avec le Paris Saint-Germain. Et ça, c’est sans compter sur les 3-4 mois d’absence estimée après sa nouvelle blessure cette saison. En six ans dans la Ville Lumière, c’est la 4ème fois qu’il ne dépasse pas la barre des 30 matchs. Des chiffres tout simplement hallucinants. Le tournant de l’aventure parisienne du Ney a lieu le 25 février 2018, lorsque le PSG affronte l’OM en Coupe de France. Ce dernier se blesse à la cheville droite et sort sur civière. Les premiers examens sont loin d’être rassurants et le verdict tombe : fin de saison pour le numéro 10 qui est victime d’une entorse et d’une fissure du cinquième métatarsien. La bascule. Sa cheville est endommagée, les blessures pour le Brésilien deviennent de plus en plus récurrentes. Et le PSG, qui a pourtant recruté ce joueur pour remporter la Ligue des Champions, doit finalement la plupart du temps faire sans son magicien, à partir du mois de février. Le mois de la malédiction.

Une histoire controversée avec les supporters

Deux ans seulement après son arrivée au PSG, le natif de Mogi das Cruzes pense déjà à un retour au FC Barcelone. Il semble regretter amèrement son choix d’avoir quitté le Barça et surtout son grand ami Léo Messi. Le 13 juillet 2019, le joueur accorde une interview à OhMyGoal qui va faire énormément polémique. Il confie que le meilleur souvenir de sa carrière n’est autre que la remontada face au PSG, son club actuel. Une déclaration qui va mettre le feu aux poudres et qui va définitivement acter la rupture avec les supporters parisiens. L’été est très long pour le club parisien et Neymar fait le forcing pour faire son retour en Catalogne. Certaines rumeurs annonçaient même que le joueur était prêt à payer lui-même une partie de son transfert pour faire aboutir l’opération. Pour les supporters parisiens, trop c’est trop. Cet affront est impardonnable à leurs yeux et lors de la réception de Nimes pour le premier match de la saison 2019-2020, le Parc des Princes gronde. Le Virage Auteuil se lâche sur le Brésilien avec notamment une banderole « Neymar casse-toi » et des chants insultants. La guerre est déclarée entre les deux camps. Le feuilleton Neymar s’achève finalement et le Brésilien est forcé de rester au PSG, faute d’accord avec le FC Barcelone.

À lire

Le PSG donne des nouvelles de Neymar

Quel avenir pour le Ney ?

En 2017, le PSG réalise un mercato historique en s’offrant Neymar et Mbappé. Le Brésilien est à cette époque le 3ème meilleur joueur du monde derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Français est quant à lui le joueur le plus prometteur de la planète foot. Et bien quelques années plus tard, les trajectoires des deux hommes sont diamétralement opposées. La nouvelle figure de proue du projet parisien est aujourd’hui Kylian Mbappé et non Lionel Messi ou encore moins Neymar. L’été dernier, le PSG avait tout tenté pour se débarrasser de son crack brésilien. Quid de son avenir désormais que sa saison est terminée ? Quel Neymar le PSG retrouvera après son opération ? Un départ sera-t-il toujours d’actualité cet été, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2027 ? L’époque où le Ney enchantait la planète foot semble loin. Alors oui, Neymar est incontestablement un magicien de ce sport avec le ballon. Depuis Ronaldinho, on a rarement vu un joueur aussi talentueux, capable de geste de génie et être aussi à l’aise techniquement avec la balle. Neymar respire le football, il incarne le football samba. Mais son hygiène de vie contestable, couplée aux polémiques et les blessures sans fin, font que le Ney ne semble plus compatible avec football de très haut niveau. Il faut se résoudre à tourner cette page et se demander si Neymar da Silva Santos Júnior de son nom complet, n’est pas le plus gros flop de l’histoire du football.

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir l’histoire controversée de Neymar Jr avec le Paris Saint-Germain.