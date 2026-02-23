Serie A
Le Torino change d’entraîneur
1 min.
@Maxppp
Actuellement quinzième de Serie A, le Torino est en pleine lutte pour son maintien. Le club du Piémont reste d’ailleurs sur deux défaites contre Bologne (2-1) et le Genoa (3-0). Des résultats décevants qui ont été fatals au désormais ancien coach Marco Baroni qui vient d’être licencié.
La suite après cette publicité
Torino Football Club @TorinoFC_1906 – 18:01
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.Voir sur X
Benvenuto Mister, buon lavoro! 🫡🐂
Sul sito ufficiale il comunicato integrale 📲
Benvenuto Mister, buon lavoro! 🫡🐂
Sul sito ufficiale il comunicato integrale 📲
Son successeur est d’ailleurs connu puisque Roberto D’Aversa qui a dirigé la Sampdoria, Lecce et Empoli vient d’être nommé. «Le Torino Football Club a le plaisir d’annoncer la nomination de Roberto D’Aversa au poste d’entraîneur principal de l’équipe première. Il a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026. Bienvenue, Monsieur, bon travail», peut-on lire.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer