Le Torino change d’entraîneur

Par Aurélien Macedo
Roberto D'Aversa a été limogé par Lecce @Maxppp

Actuellement quinzième de Serie A, le Torino est en pleine lutte pour son maintien. Le club du Piémont reste d’ailleurs sur deux défaites contre Bologne (2-1) et le Genoa (3-0). Des résultats décevants qui ont été fatals au désormais ancien coach Marco Baroni qui vient d’être licencié.

Torino Football Club
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.

Benvenuto Mister, buon lavoro! 🫡🐂

Sul sito ufficiale il comunicato integrale 📲
Son successeur est d’ailleurs connu puisque Roberto D’Aversa qui a dirigé la Sampdoria, Lecce et Empoli vient d’être nommé. «Le Torino Football Club a le plaisir d’annoncer la nomination de Roberto D’Aversa au poste d’entraîneur principal de l’équipe première. Il a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026. Bienvenue, Monsieur, bon travail», peut-on lire.

Pub. le - MAJ le
Serie A
Torino
Roberto D'Aversa
Marco Baroni

Serie A
Torino
Roberto D'Aversa
Marco Baroni


