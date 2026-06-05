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Ligue 1

DNCG : le verdict est tombé pour le Stade Rennais

Par Tom Courel
1 min.
Franck Haise @Maxppp

Hier, le Stade Rennais s’est présenté à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) dans le cadre de l’examen de la situation des clubs à la fin de l’exercice 2026-2027. Ce rendez-vous annuel, qui fait trembler l’OM, a pour objectif de vérifier les comptes. Ce vendredi, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a donc rendu son verdict en Bretagne, ne prenant aucune mesure à l’égard du SRFC, comme l’indique le club de Ligue 1 sur X.

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Qualifiée pour la Ligue Europa à la rentrée en ayant terminé à la 6e place du classement, la formation de Franck Haise a pour objectif d’effectuer un mercato estival de qualité. Tout comme Lille et Toulouse, passés devant la DNCG, ils pourront donc se manifester pour le plus grand bonheur des supporters rennais.

Pub. le - MAJ le
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