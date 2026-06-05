DNCG : le verdict est tombé pour le Stade Rennais
Hier, le Stade Rennais s’est présenté à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) dans le cadre de l’examen de la situation des clubs à la fin de l’exercice 2026-2027. Ce rendez-vous annuel, qui fait trembler l’OM, a pour objectif de vérifier les comptes. Ce vendredi, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a donc rendu son verdict en Bretagne, ne prenant aucune mesure à l’égard du SRFC, comme l’indique le club de Ligue 1 sur X.
Aucune mesure prise à l’égard du SRFC par la DNCG.— Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 5, 2026
Ce jeudi 4 juin, le SRFC s’est présenté à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2026-2027.
La Commission de Contrôle des Clubs… pic.twitter.com/8ZNIUl2pnT
Qualifiée pour la Ligue Europa à la rentrée en ayant terminé à la 6e place du classement, la formation de Franck Haise a pour objectif d’effectuer un mercato estival de qualité. Tout comme Lille et Toulouse, passés devant la DNCG, ils pourront donc se manifester pour le plus grand bonheur des supporters rennais.
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