Emanuel Mammana à nouveau prêté à Sotchi

Arrivé au Zenith Saint-Pétersbourg en 2017 en provenance de l'OL contre 16 M€, Emanuel Mammana (25 ans) va à nouveau être prêté par le champion de Russie en titre à son club satellite, le FC Sotchi, où il avait déjà évolué la saison dernière et terminé 5e de Premier League russe.

La suite après cette publicité

L'Argentin avait d'ailleurs vécu une bonne première partie de saison (18 apparitions en championnat pour 12 titularisations) avant de passer la seconde moitié à l'infirmerie, victime de deux blessures musculaires. Au Zenith, il a déjà connu deux ruptures des ligaments croisés en 2018 et 2019.

Emanuel Mammana to spend the season with @pfcsochi



We wish Emanuel all the best for the season!



📰 https://t.co/Hftexy2DT2 pic.twitter.com/hZ5djcFcNm