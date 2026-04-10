OM - FC Metz : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille accueille le FC Metz au Vélodrome, un match comptant pour la 29e journée de Ligue 1. Actuellement 4e du championnat avec 49 points, les Olympiens sont engagés dans la course à la Ligue des champions, la victoire est impérative ce soir. En face, les Grenats sont dans le dur, ils pointent à la dernière place et la relégation est presque inévitable. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Au niveau des compositions d’équipes, Habib Beye opte pour un 3-4-2-1. Rulli au but, Pavard dans une défense à trois avec Medina et Balerdi. Timber et Hojbjerg sont associés dans l’entrejeu, Paixao et Weah dans des rôles de pistons. Enfin en attaque, Gouiri et Greenwood évolueront en soutien d’Aubameyang. Chez les Messins, c’est un 4-3-3 que met en place Benoît Tavenot. Sy en dernier rempart, Sané et Touré forment la charnière centrale, Kouao et Colin latéraux. Un milieu avec Gbamin, Deminguet et Hein en pointe haute. Pour animer le secteur offensif, Tsitaishvili et Sarr entourent Diallo.

Les compositions

OM :

Metz :