La réponse marrante de Michael Olise sur le Real Madrid

Le Real Madrid était tout proche du but. En effet, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont tout fait pour inverser la tendance, mais c’est bien le Bayern Munich qui a réussi à décrocher un billet pour filer en demi-finale de Ligue des Champions hier soir (4-3). Lors de la manche retour, les Bavarois ont d’ailleurs marqué deux buts dans les derniers instants du match pour assurer la qualification. Et le dernier a été inscrit par le tricolore Michael Olise (24 ans). Après la rencontre, l’attaquant était en zone mixte et il a voulu faire passer un message aux Merengues.

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Alors que le journaliste de *TNT Sports* lui demandait ce qu’il ressentait après avoir battu le roi de la compétition, celui-ci a clairement répété la phrase. *« Le Real Madrid ? Les rois de la Ligue des Champions ? »* Le journaliste a donc insisté. *« Oui, 15 trophées, c’est historique »*. Sans chercher d’autres arguments, l’attaquant a ajouté : *« oui, oui »* d’un air très décontracté, même nonchalant.