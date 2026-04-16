Ligue des Champions
La réponse marrante de Michael Olise sur le Real Madrid
1 min.
@Maxppp
Le Real Madrid était tout proche du but. En effet, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont tout fait pour inverser la tendance, mais c’est bien le Bayern Munich qui a réussi à décrocher un billet pour filer en demi-finale de Ligue des Champions hier soir (4-3). Lors de la manche retour, les Bavarois ont d’ailleurs marqué deux buts dans les derniers instants du match pour assurer la qualification. Et le dernier a été inscrit par le tricolore Michael Olise (24 ans). Après la rencontre, l’attaquant était en zone mixte et il a voulu faire passer un message aux Merengues.
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