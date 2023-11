FC Barcelone : le coup de rage de Xavi

Le FC Barcelone a frappé un joli coup hier soir. Une semaine après sa défaite lors du Clasico, l’équipe entraînée par Xavi Hernandez avait un déplacement difficile à négocier, sur la pelouse de la Real Sociedad, équipe en forme et particulièrement difficile à négocier. Les Catalans ont d’ailleurs été dominés pendant une énorme partie de la rencontre, et c’est un coup de casque de Ronald Araujo en toute fin de match qui a offert une victoire assez inattendue aux Barcelonais.

Ce but de l’Uruguayen permet aux Blaugranas de ne pas être largués par Girona au classement de la Liga - le Barça est à 4 points désormais - alors que le Real Madrid affronte le Rayo Vallecano ce dimanche soir. Sur le papier, c’est donc une très belle opération. Mais comme l’indique Marca, Xavi l’a mauvaise. L’entraîneur catalan n’est pas content des deux dernières prestations de ses troupes.

Xavi était fou de rage samedi

Le média indique que cette défaite face à l’ennemi juré et ce succès sur le fil contre l’écurie basque invitent à la réflexion et à l’auto-critique du côté du Barça. Xavi est particulièrement déçu du manque d’intensité de ses hommes pendant ce match à Anoeta, par le pressing qui n’a à aucun moment empêché la Real Sociedad de dérouler, ainsi que par quelques erreurs individuelles qui deviennent trop fréquentes. Pour lui, aucun joueur n’a été au niveau, et il constate aussi certains éléments en baisse de forme, comme João Cancelo ou João Félix, qui avaient pourtant bien démarré.

Un agacement qu’on a pu constater en conférence de presse, avec des déclarations assez fortes. « Nous n’avons pas été bien, nous devons être auto-critiques. Nous n’avons pas bien joué, ce n’est pas le chemin. Nous avons manqué d’intensité, et je ne me contente pas du résultat. Les premières 20 ou 25 minutes sont inacceptables. A la mi-temps, j’ai demandé que si certains étaient fatigués, qu’ils lèvent la main, parce que ce que je voyais était inacceptable. La Real a mieux joué que nous. Ils ont mérité mieux », a lancé le coach, très énervé. La bande de Gavi et Lewandowski sait ce qu’il lui reste à faire…