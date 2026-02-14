Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : João Neves devrait être apte pour Monaco

Par Kevin Massampu
1 min.
Joao Neves avec ses partenaires @Maxppp
Touché à une épaule lors de la défaite du PSG face à Rennes (3-1), vendredi soir, João Neves était sorti dans la foulée à la place de Dro Hernandez (71e). Toutefois, son état ne semble pas inspirer d’inquiétude particulière.

Selon L’Équipe, la présence de l’ancien joueur de Benfica Lisbonne lors du barrage aller en Ligue des Champions contre Monaco (mardi, 21h) n’est pas remise en question. Une bonne nouvelle pour le club parisien, qui devra montrer un meilleur visage que face à Rennes en championnat et alors que le retour de blessure de Fabian Ruiz, qui n’a plus joué depuis le revers sur la pelouse de Sporting CP en C1 (2-1), tarde encore.

Ligue des Champions
PSG
João Neves

Ligue des Champions UEFA
Paris Saint-Germain
João Neves
