Le FC Barcelone se frotte les mains avec le départ de Robert Lewandowski

Clap de fin pour Robert Lewandowski. « Après quatre ans remplis de défis et de travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment que la mission est accomplie. 4 saisons, 3 championnats. Un merci tout spécial au président Laporta pour m’avoir donné la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière », a indiqué l’attaquant polonais ce samedi, qui aura réussi à replacer le club catalan parmi les meilleures équipes d’Europe après quelques dernières saisons compliquées avant son arrivée.

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En plus d’avoir laissé une belle trace sur le plan sportif, l’avant-centre de 37 ans va permettre aux Blaugranas de renflouer leurs caisses en vue du prochain mercato estival. Car selon les informations de Sport, le départ de Robert Lewandowski devrait libérer 24 millions d’euros de masse salariale dans les comptes de la Liga. Dans le détail, le Barça économisera environ 12 millions d’euros en coût direct sur le salaire du Polonais, mais l’impact global sur la masse salariale et le fair-play financier espagnol grimpe à près de 24 millions d’euros.

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Un total de 44 M€ de masse salariale libérée

Un soulagement considérable pour des finances toujours surveillées de près par les instances espagnoles. En parallèle, l’avenir de Ter Stegen reste lui aussi très incertain. Le gardien allemand dispose encore de deux années de contrat, mais un départ définitif offrirait au Barça près de 20 millions d’euros supplémentaires de marge dans son plafond salarial. Soit un total de 44 M€ de masse salariale potentiellement libérée pour réussir son défi de l’été et recruter un ou deux gros noms pour son attaque.

Le club attendait de connaître l’issue du dossier Lewandowski avant de commencer les discussions et le club peut donc se concentrer pleinement sur plusieurs pistes prestigieuses pour remplacer Lewandowski, à savoir Julián Álvarez comme le grand favori, mais aussi João Pedro, dont la piste prend de l’ampleur ces derniers jours. De plus, le départ de Robert Lewandowski va profiter à Ferran Torres. Car maintenant que son départ est acté, la prolongation de Ferran Torres devrait désormais avancer rapidement pour le récompenser. L’été du FC Barcelone sera mouvementé, avec un objectif : ramener la Ligue des Champions au Camp Nou.