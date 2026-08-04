Manchester City : deux clubs veulent relancer Tijjani Reijnders

Arrivé à Manchester City il y a un an seulement, contre 55 millions d’euros, Tijjani Reijnders pourrait déjà faire ses valises. Titularisé à 19 reprises en championnat l’an dernier (28 apparitions au total), le milieu de terrain néerlandais est convoité par d’autres clubs anglais comme le dévoile Fabrizio Romano.

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Nottingham Forest aurait ainsi affiché son intérêt en coulisses ces derniers jours. Newcastle serait aussi intéressé par le profil du milieu de terrain néerlandais de 28 ans. Reste à savoir si Enzo Maresca, le nouvel entraîneur des Skyblues, compte sur lui pour lancer son nouveau projet.