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Manchester City : deux clubs veulent relancer Tijjani Reijnders

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Tijjani Reijnders avec Manchester City @Maxppp

Arrivé à Manchester City il y a un an seulement, contre 55 millions d’euros, Tijjani Reijnders pourrait déjà faire ses valises. Titularisé à 19 reprises en championnat l’an dernier (28 apparitions au total), le milieu de terrain néerlandais est convoité par d’autres clubs anglais comme le dévoile Fabrizio Romano.

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Nottingham Forest aurait ainsi affiché son intérêt en coulisses ces derniers jours. Newcastle serait aussi intéressé par le profil du milieu de terrain néerlandais de 28 ans. Reste à savoir si Enzo Maresca, le nouvel entraîneur des Skyblues, compte sur lui pour lancer son nouveau projet.

Pub. le - MAJ le
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