Ballon d’Or, PSG : l’avis fort d’Unai Emery

Alors que le Ballon d’Or 2026 sera décerné dans la soirée, l’ancien coach du PSG Unai Emery a donné un avis assez fort à la télévision espagnole. Pour le Basque, c’est Fabian Ruiz qui doit être élu, fort de ses titres remportés avec le Paris Saint-Germain et la sélection espagnole, en étant un des joueurs majeurs des deux équipes.

La suite après cette publicité

« Pourquoi Fabian Ruiz ne pourrait pas gagner le Ballon d’Or ? Lamine Yamal, Mbappé et Kane sont très bon, mais Fabian a les arguments sur le plan collectif et individuel pour le gagner », a déclaré l’entraîneur d’Aston Villa sur Movistar. Présent dans le top 10, l’Andalou a donc encore des chances…