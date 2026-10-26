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Ballon d’Or, PSG : l’avis fort d’Unai Emery

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Unai Emery @Maxppp

Alors que le Ballon d’Or 2026 sera décerné dans la soirée, l’ancien coach du PSG Unai Emery a donné un avis assez fort à la télévision espagnole. Pour le Basque, c’est Fabian Ruiz qui doit être élu, fort de ses titres remportés avec le Paris Saint-Germain et la sélection espagnole, en étant un des joueurs majeurs des deux équipes.

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« Pourquoi Fabian Ruiz ne pourrait pas gagner le Ballon d’Or ? Lamine Yamal, Mbappé et Kane sont très bon, mais Fabian a les arguments sur le plan collectif et individuel pour le gagner », a déclaré l’entraîneur d’Aston Villa sur Movistar. Présent dans le top 10, l’Andalou a donc encore des chances…

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