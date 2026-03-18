Celtic Glasgow : double coup dur pour Kasper Schmeichel

Terrible désillusion pour Kasper Schmeichel (39 ans). En effet, hier soir, lors d’un entretien sur CBS Sports en présence de son père Peter Schmeichel, le portier du Celtic Glasgow est apparu très fébrile, révélant une grave blessure à l’épaule survenue lors du match contre Motherwell le week-end dernier (3-1). Le gardien danois, champion d’Angleterre avec Leicester en 2016, a détaillé ce coup dur, qui pourrait sans doute lui causer une fin de carrière brutale, à en croire ses propos. « Je vais devoir subir deux interventions chirurgicales pour réparer mon épaule. C’est un vrai coup dur. Pour faire simple, je me suis déchiré le biceps, la coiffe des rotateurs, le labrum… Pour vous donner une idée, c’est comme si un joueur de champ subissait à la fois une rupture des ligaments croisés et du tendon d’Achille. Cela va probablement nécessiter dix à douze mois de rééducation » a-t-il déclaré au média.

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Des premières nouvelles très douloureuses pour l’ancien rempart de l’OGC Nice, qui a poursuivi avec des propos touchants, pointant du doigt la suite de sa carrière et sa volonté de tout donner malgré tout. « Je l’ai appris hier (lundi), je ne sais pas vraiment comment réagir à tout ça. J’ai peut-être disputé mon tout dernier match de football. Je pratique ce sport depuis que je suis né. Je suis dévasté à cette idée… J’ai vraiment beaucoup de mal à réaliser pour l’instant. En raison de mon âge, cette blessure signifie peut-être la fin de ma carrière. Je vais me battre et tout donner pour revenir. Si je parvenais à surmonter une blessure comme celle-ci, ce serait sans doute l’un des plus grands exploits de ma carrière ». La formation écossaise peut déjà dire au revoir à son portier jusqu’à la fin de saison…