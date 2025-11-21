Ce que le retour au Camp Nou change pour le FC Barcelone

Demain, le FC Barcelone accueillera l’Athletic pour un match spécial. Les Blaugranas vont effectivement signer leur retour dans leur cocon, après plus de deux ans de travaux qui ne sont d’ailleurs pas totalement terminés. Une nouvelle qui était attendue depuis des mois, puisque le retour était prévu pour la saison dernière, mais les retards sur le chantier et différents soucis administratifs ont tout retardé. Et forcément, les dirigeants et supporters sont ravis de ce retour. D’abord, pour le côté symbolique, forcément, puisque retrouver sa maison procure toujours des sentiments particuliers. Il y a aussi une dimension pratique puisque les matchs à Montjuic étaient, pour beaucoup, assez pénibles, notamment parce que le stade olympique barcelonais était un peu difficile d’accès, du moins depuis le cœur de la ville.

La suite après cette publicité

Un peu froid, avec des tribunes assez éloignées de la pelouse, Montjuic était assez impersonnel et les supporters barcelonais ne s’y sont jamais totalement sentis à la maison. Certes, le Camp Nou n’a jamais été un chaudron avec des supporters bouillants, mais il a tout de même une identité spéciale et unique, et les joueurs ont aussi souligné une différence d’ambiance flagrante entre les deux arènes. Un élément qui peut jouer, notamment dans les rencontres à enjeu et ces grosses soirées européennes. Le club catalan a aussi tout fait pour améliorer l’expérience des supporters, qui retrouveront un stade plus commode et confortable que Montjuic et même que l’ancien Camp Nou.

La suite après cette publicité

Un gros boost financier

Du côté des dirigeants, on se frotte les mains. La principale conséquence de ce retour au bercail est évidemment financière. Cette saison, le Barça estime que son stade va lui rapporter 226 millions d’euros. C’est 51 millions de plus que la saison dernière, sachant que le club n’aura pas disputé tous les matchs au Camp Nou et que toutes les tribunes ne seront pas ouvertes au public. 45.000 personnes "seulement" sont ainsi attendues demain. Le club ne devra plus payer le loyer de Montjuïc - 25 millions d’euros ont été dépensés au total - et le retour au Camp Nou boostera donc les revenus liés à la billetterie avec bien plus de places et plus chères qui plus est, mais aussi sur le plan commercial, puisque la vente de merchandising de la boutique du stade a toujours rapporté très gros aux Barcelonais. Tout comme les différentes zones VIP¨et de restauration présentes dans le stade vont faire du stade une véritable machine à cash.

L’organisation d’évènements comme des concerts ou des évènements sportifs dans ce Camp Nou new look devrait aussi booster les finances barcelonaises, un peu à l’image du Bernabéu à Madrid qui vient d’accueillir un match de NFL. A titre d’exemple, le Real Madrid a empoché une somme comprise entre 8 et 10 millions d’euros juste en laissant son stade à la ligue de football américain. Voir plus loin que le spectre du football, c’est aussi l’objectif du Barça avec son Camp Nou. Des revenus supplémentaires qui, c’est du moins ce qu’espère l’état-major du club, permettront de bientôt oublier les nombreux pépins financiers vécus ces dernières années…